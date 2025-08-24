Marmaris'te 140 Torba Çöp Toplandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gönüllülerin katılımıyla yapılan çevre temizliğinde 140 torba çöp toplandı.

Marmaris Kaymakamlığı önderliğinde "Temiz bir doğa" sloganıyla Taşhan mevkisinde düzenlenen etkinliğe, Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü, Marmaris Belediyesi, kolluk kuvvetleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler destek verdi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmada 140 torba çöp toplandı. Çöplerin bir kısmı ayrıştırılmak üzere geri dönüşüm merkezine gönderildi.

Temizlik çalışmasına katılan Kaymakam Nurullah Kaya, temiz bir çevrenin gelecek nesillere bırakılacak en büyük miras olduğunu söyledi.

Çevreye bırakılan her atığın yalnızca doğayı kirletmekle kalmadığını aynı zamanda orman yangınları gibi telafisi güç felaketlere de zemin hazırladığını dile getiren Kaya, "Bu nedenle çevremizi korumak, yangın riskine karşı duyarlı olmak ve doğal güzelliklerimizi gelecek kuşaklara aktarmak her vatandaşımızın asli sorumluluğudur." dedi.