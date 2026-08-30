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Marmaris'te TCG Bora'ya Anlamlı Ziyaret

Marmaris'te TCG Bora'ya Anlamlı Ziyaret
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Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında halka açılan TCG Bora gemisini şehit aileleri ve gazilerle birlikte ziyaret etti. Kaya, minnet duygularını ifade ederek gemi hakkında bilgi aldı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kapsamında halkın ziyaretine açılan TCG Bora'yı ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Kaya'ya şehit aileleri ve gaziler de eşlik etti.

Kaya, şehit ailelerine ve gazilere duyulan minnet ve vefayı burada bir kez daha dile getirdi.

Kaymakam Kaya, ziyarette geminin görev ve faaliyetleri hakkında yetkililerden de bilgiler aldı.

Kaynak: AA
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