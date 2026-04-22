Marmaris Kaymakamı Kaya'dan 23 Nisan mesajı

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaya, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının çocuklara bayram olarak armağan edilmesinin, çocuklara duyulan güvenin ve verilen değerin en anlamlı göstergesi olduğunu belirtti.

Bu özel günün milletin egemenliğinin, bağımsızlığının ve geleceğe olan inancının simgesi olduğunu vurgulayan Kaya, çocukların ülkenin umudu ve en kıymetli varlıkları olduğunu kaydetti.

Kaya, çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda yetişmelerinin ortak sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Son dönemlerde okullarımızda yaşanan üzücü olaylar, eğitim ortamlarının güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Eğitim yuvalarımızın huzurun, güvenin ve sevginin hakim olduğu yerler olması için tüm kurumlarımızla birlikte gerekli tedbirleri almaya ve çocuklarımızın güvenliğini en üst düzeyde sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaymakam Kaya, başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli egemenliğimiz uğruna mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm çocuklarımıza aydınlık bir gelecek diliyorum." ifadeleriyle mesajını tamamladı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor

"Felaket" olarak nitelendirdiği tehlike ülke geneline yayıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu

Son sözleri "Uzuvlarımı kestiler" oldu! Babası parayı ödemeyince...
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Memurun temmuz ayında alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

120+2'de gelen gol sonrası Sadettin Saran'ın tribündeki görüntüsü ortaya çıktı

120+2'de yenen gol sonrası tribündeki görüntüsü ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı!

Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı!
Profesör türbanlı öğrencilerin önünde twerk yaptı, üniversite karıştı

Profesör türbanlı öğrencilerin önünde twerk yaptı, üniversite karıştı