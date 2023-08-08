Marmaris İçmeler'de Prestij Projeleri Halkın Oyuna Sunulacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılması planlanan projeler ile vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması planlanıyor. Marmaris Belediyesi'nin prestij projeleri arasında yer alan çalışma hem İçmeler'in hem de Marmaris'i geleceğe taşıyacak. Projeyle ilgili son kararı ise halk verecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılması planlanan projeler ile vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması planlanıyor.

Yıllardır pazaryeri, çok amaçlı salon, otopark gibi ihtiyaçları giderilmeyen İçmeler, nihayet hak ettiği değere kavuşuyor. Marmaris Belediyesi'nin prestij projeleri arasında yer alan çalışma hem İçmeler'in hem de Marmaris'i geleceğe taşıyacak. Projeyle ilgili son kararı ise halk verecek.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın 'Prestijli projelerle Marmaris'i geleceğe taşıyoruz' sloganıyla hayata geçireceği 6 önemli projenin lansmanı geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. 2'si İçmeler, 4'ü Marmaris merkezde gerçekleştirilecek Belediye Hizmet Binası, Kapalı Çarşı Ticarethane, İçmeler Misafirhane- Ticarethane, İçmeler Çok Amaçlı Salon-Yer Altı Otoparkı-Pazar Yeri, Ulusal Egemenlik Caddesi Kültür Merkezi-Kapalı Otopark ve Kordon Caddesi Yer Altı Otoparkı projeleri ilçede büyük heyecan oluşturdu. Çevreye duyarlı, elektriğini kendi üreten, yeşil çatılı, yağmur suyu depolama alanlarıyla tasarruflu yapılardan oluşan toplam 698 milyon liralık yatırımlar Marmaris halkının yaşam kalitesini yükseltirken şehre de değer katacak.

Bu projelerden biri de İçmeler'de Kayabal Caddesi üzerinde yapılması planlanan 'Çok Amaçlı Salon-Yer Altı Otoparkı-Pazar Yeri. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan ve İçmeler'in tüm ihtiyaçlarının tek noktada toplanacağı projeyle hem mevcut meydan korunacak hem de Marmaris bir merkeze daha sahip olacak. 3 bin 064 metrekarelik alanda 9 bin 868 metrekarelik inşaat alanıyla birçok unsuru içinde barındıracak olan projede bölge halkı öncelikle yıllardır ihtiyaç duyduğu modern pazaryerine kavuşacak. Semt pazarının mevcut yerinde hem trafiğin geçiş güzergahında olması nedeniyle risk oluşturması ayrıca sıcak ve soğuk havalarda hem pazar esnafı hem de alışverişe gelen vatandaşların sıkıntı yaşaması nedeniyle projeye 950 metrekarelik alanda 94 adet tezgahın olacağı pazaryeri eklendiğini söyleyen belediye yetkilileri İçmeler'in de modern bir pazara kavuşacağını belirtti.

İçmeler'in bir diğer önemli eksiği olan 'çok amaçlı salon' da yine aynı proje içinde yer alacak. İçmeler yaşayanlarının özel gün kutlamalarına ev sahipliği yapacak olan çok amaçlı salon başta düğün olmak üzere nişan, sünnet düğünü, toplantı gibi etkinlik yapmak isteyenlere hizmet verecek. 370 kişilik çok amaçlı salon, 274 metrekarelik fuaye alanı, 450 metrekarelik terastan oluşan alan toplamda 890 kişi kapasitesiyle bölgenin önemli bir eksiğini giderecek. Öte yandan yer altında iki katta ise otopark yapılacak. 6 bin 600 metrekare büyüklüğünde 206 araçlık 2 katlı yeraltı otoparkı mahallenin otopark ihtiyacına önemli ölçüde neşter vuracak.

İçmeler Kültür ve Sanatevi'nin mevcut haliyle alanda yer alacağı projede yeşil alan ve çocuk oyun alanları da unutulmadı. 515 metrekare yeşil alanın olacağın projede amfi amaçlı bir alan ile heykel etrafına tören amaçlı da bir alan oluşturulacak. Çocuklar için de oyun alanları yapılacak.

690 metrekarelik ticari alanda ise 10 adet bağımsız dükkan yer alacak. Kasap, şarküteri, manav, balıkçı gibi dükkanların yanı sıra giyim mağazası, restoran ve kafelerle İçmeler'e ayrı bir hava katacak. Tahmini yaklaşık 191 milyon lira olan proje 'yap işlet devret' modeliyle yapılacak. Ancak pazaryeri ve çok amaçlı salonun işletmesi belediyeye ait olacak.

Projeyle ilgili Marmaris tarihinde ilk kez bir uygulamaya gidilerek; halkın oyuna sunulacak. Her zaman ortak akıldan yana olduklarını belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Göreve gelirken ortak akıl vurgusu yapmıştık. Görevde olduğumuz süre içinde de hep buna göre hareket ettik. Halkımızın istekleri, talepleri bizim için çok önemli. Bu projeyle ilgili de bir grup İçmeler yaşayanımız projenin yapılmasını istemediğini kaydetti. Biz de bunun üzerine referandum yapma kararı aldık. 16-17 Ağustos'ta İçmeler belediye binası önünde sandık kuracağız. Referandumda projeyi isteyip istemediklerini İçmeler yaşayanlarına soracağız. Çıkacak sonuca göre yol haritamızı belirleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Referandum için İçmeler Belediye Ana Hizmet Binası önünde 16-17 Ağustos'ta 08.30-17.30 saatleri arasında oy kullanımı gerçekleşecek. Referanduma son genel seçimlerde İçmeler Mahallesi'ne kayıtlı seçmenler oy kullanabilecek. - MUĞLA