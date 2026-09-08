Marmaris açıklarında yatta yaralanan kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında ticari yatta yaralanan kişinin Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında ticari yatta yaralanan kişinin Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari yatta bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA