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Marmaris'te Tekneden Tıbbi Tahliye

Marmaris'te Tekneden Tıbbi Tahliye
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan 1 kişinin, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan 1 kişinin, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında gezi teknesinde 1 kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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