Marmaris'te Tekneden Tıbbi Tahliye
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan 1 kişinin, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan 1 kişinin, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında gezi teknesinde 1 kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA