Marmaris Açıklarında 12 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen can salındaki 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik'e önceki gün saat 09.20'de Marmaris açıklarında bir grup kaçak göçmenin bulunduğu ihbarı sonrası bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-26) sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen can salını tespit etti. Müdahale sonucu, aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 12 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Kurtarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla bağlantılı 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.