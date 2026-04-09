"Marmaris Latin Fest" İçin Geri Sayım Başladı

(MUĞLA) - Marmaris, 7–10 Mayıs 2026 tarihleri arasında Türkiye'de bir ilke ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Latin Amerika'nın renkli kültürünü Akdeniz'le buluşturacak "Marmaris Latin Fest" kenti uluslararası bir kültür sahnesine dönüştürecek.

16 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek Marmaris Latin Fest, dans, müzik ve gastronomiyi buluşturarak kenti dört gün boyunca açık hava sahnesine çevirecek.

Latin dünyasının ritim, dans ve gastronomi zenginliğini bir araya getirerek Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri arasında yeni bir kültürel köprü kurmayı hedefleyen festival, uluslararası ölçekte Marmaris'in kültür, sanat ve turizmine katkı sunacak.

19 Mayıs Gençlik Meydanı, açık hava sahnesine dönecek

Şehrin simge noktalarından 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında kent merkezi, dört gün boyunca müzik, dans ve renkli görüntülerle dolu bir açık hava sahnesine dönüşecek. Latin ülkelerinden gelecek profesyonel dans toplulukları ve sanatçılar, salsa ve bachata başta olmak üzere geleneksel ritimleri Marmarislilerle buluşturacak.

Festivalde ayrıca Marmaris'teki dans okullarından dansçılar da sahne alacak. Festival süresince kurulacak gastronomi ve tadım stantlarında Latin mutfağının özgün lezzetleri ziyaretçilere sunulacak. Ülke tanıtımlarının yer aldığı etkinlik programında konserler, dans atölyeleri, fotoğraf sergileri ile film ve çocuk film gösterimleri de yer alacak.

16 ülkeden katılım

Kültürlerarası etkileşimi artırmayı hedefleyen Marmaris Latin Fest, yalnızca bir eğlence organizasyonu olmanın ötesinde kültürel diplomasi platformu olarak da öne çıkıyor. Büyükelçilikler, sanatçılar, şefler ve farklı ülkelerden katılımcıları bir araya getirecek festival, uluslararası dostlukların güçlenmesine katkı sağlayacak.

Guatemala, Uruguay, Nikaragua, Paraguay, El Salvador, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Arjantin, Panama, Şili, Peru, Venezuela, Brezilya, Kolombiya ve İtalya'dan ekiplerin katılımıyla gerçekleşecek organizasyon, Marmaris'in küresel ölçekte kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan vizyoner bir kent olma hedefini de pekiştirecek.

Kaynak: ANKA