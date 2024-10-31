Marmaray ve Havalimanı Metro Hattı Türkiye Kart'a Entegre Ediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın, Türkiye Kart sistemine entegrasyonu kararlaştırıldı.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Fatih'teki Seyyid Ömer Cami Aralığı Sokak ve Eski Vezir Sokağı ile Silivri'deki Küçükhasfırın Sokak ve Fikret Gündoğan Sokağı'nın yayalaştırılması teklifi onaylandı.

Kağıthane Cendere Caddesi'nde 13 otomobil ve 5 motosikletten oluşan 18 araçlık parkomat projesinin karara bağlandığı toplantıda, İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğünün uhdesindeki bazı araçlara Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

Toplantıda, araç, sicil ve tescil sisteminde kayıp, çalıntı ve mükerrer şerhi bulunan ticari plakalara, Karayolları Trafik Yönetmeliği gereği UKOME tarafından yeni plaka belirlenmesi kararlaştırıldı.

Sirkeci-Harem Arabalı Vapur Hattı'nın Yenikapı'ya taşınması teklifi alt komisyona gönderildi

Toplantıda, Sirkeci-Harem Arabalı Vapur Hattı'nın Yenikapı'ya taşınması teklifi ile İBB Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü uhdesindeki 94 araç için EDS muafiyeti teklifi, tekrar değerlendirilmek üzere alt komisyona havale edildi.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Türkiye Kart sistemine entegrasyonunun sağlanması ve tarifenin belirlenmesine karar verilen toplantıda, ayrıca Sirkeci-Harem ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hatları ile geçiş yapan taşıtların düzenlenmesine ilişkin teklif de kabul edildi.