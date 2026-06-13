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Pendik'te Marmaray'da yumruklu kavga kamerada

Pendik'te Marmaray'da yumruklu kavga kamerada
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Pendik'te Marmaray vagonunda iki yolcu arasında başlayan kavga, güvenlik görevlisine de sıçradı. Yumruk yiyen temizlik görevlisi tokadıyla karşılık verdi. Kavga anı cep telefonuyla kaydedildi.

PENDİK, Marmaray'da iki yolcu arasında yumruklu kavga çıktı. Saldırganlardan biri, daha sonra araya giren güvenlik görevlisine yumruk attı. Orada bulunan ve yumruk yiyen temizlik görevlisi ise tokatla karşılık verdi. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Pendik'te yolcu almak için duran Marmaray'da yaşandı. İki yolcu arasında vagonun içerisinde bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Yolcular birbirlerine yumruk atarak saldırırken, bazı yolcular kavgayı ayırmaya çalıştı. Yumruklardan kurtulmaya çalışan yolcu, "Çakıyı getir" diye bağırdı. Bu sırada istasyonda bulunan güvenlik görevlileri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavgaya karışan yolcu vagonda kalırken, diğer yolcu ve arkadaşı dışarı çıkarıldı.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ATILAN YUMRUĞA TOKATLA KARŞILIK VERDİ

Vagondan indirilen saldırganın yanında bulunan arkadaşı, güvenlik görevlisine yumruk attı. Bunun üzerine 2 yolcu ile güvenlik görevlileri arasında yumruklu kavga çıktı. Bu sırada orada bulunan ve saldırgandan yumruk yiyen temizlik görevlisi ise yere düşen kişiye, tepki gösterdi. "Bana niye vuruyorsun? Ben temizlik yapıyorum" diyen temizlik görevlisi, bu kişiye tokat attı. Görevlilere saldıran 2 kişi, güçlükle kontrol altına alınarak polis ekiplerine teslim edildi. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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