Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı

Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
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Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
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Marmaray Ataköy İstasyonu'nda bekleyen 45 yaşlarında bir erkek, raylara atlayarak intihar etti. Seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Marmaray Ataköy İstasyonu'nda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Marmaray seferlerinde geçici bir süre aksama yaşandı.

Olay, sabah saatlerinde Marmaray Ataköy İstasyonu'nda meydana geldi. İstasyonda bekleyen 45 yaşlarında bir erkek, raylara atlayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Raylara atlayan adam hayatını kaybederken, Marmaray seferlerinde aksama yaşandı. Geçici bir süre Florya Akvaryum ile Zeytinburnu istasyonları arasında trenlerin tek hat üzerinden işletildiği ve seferlerin gecikmeli olarak sürdüğü bildirildi.

Marmaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız; Marmaray Ataköy İstasyonu'nda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Florya Akvaryum-Zeytinburnu istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Marmaray seferleri saat 11.50 itibarıyla normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

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