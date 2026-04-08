Tekirdağ'da asayiş
Marmaraereğlisi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, otomobilinde uyuşturucu bulanan bir şüpheli gözaltına alındı. Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde de sentetik uyuşturucu ve hap ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereağzı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Aramada uyuşturucu ele geçirildi, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu bulundu
Kapaklı ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Uyuşturucu hap ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.