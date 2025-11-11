Marmara ve Güney Ege'de Kuvvetli Yağış Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ve Güney Ege'de kuvvetli yağışların etkili olacağını ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini duyurdu.
Marmara'nın batısı ve Güney Ege'de kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen Marmara'nın batısı ile Güney Ege kıyılarında devam eden yağışların bugün akşam saatlerine kadar Muğla, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
