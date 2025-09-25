Haberler

Marmara ve Ege'de Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, 26-27 Eylül'de Marmara ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Vatandaşların dikkatli olmaları ve uyarıları dikkate almaları istendi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 26-27 Eylül'de Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki 11 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı uyarıda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 26 Eylül Cuma ve 27 Eylül Cumartesi günleri; Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
