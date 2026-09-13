Marmara ve Batı Karadeniz'de yerel sağanak bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı ve Van'ın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek. Kuzey ve doğu kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, Marmara'nın kuzeyinde, Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde ve Van'ın doğu çevrelerinde yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Rüzgarın kuzey bölgelerde kuzeyli, iç ve güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

YAĞIŞLAR BELİRLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞACAK

Verilere göre, yağışlar gün içinde kısıtlı alanlarda görülecek. Marmara'nın kuzey kesimlerinde gün boyunca yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri ile Batı Karadeniz'in batısında yağışların özellikle gece saatlerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Doğu Anadolu'da ise Van'ın doğu ilçelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olurken, İç Anadolu'da günün ilerleyen saatlerinde parçalı bulutlu hava görülecek.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı İstanbul'da öğle saatlerinin ardından yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 26°C olacağı tahmin ediliyor.

Başkentte sabah saatlerindeki az bulutlu havanın gün içinde yerini parçalı bulutlara bırakması bekleniyor. Ankara'da günün en yüksek sıcaklığı 33°C olarak ölçülecek.

Parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün öngörüldüğü İzmir'de ise sıcaklık 33°C seviyesinde seyredecek.

Kaynak: ANKA