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Marmara Üniversitesi'nde Kamu Diplomasisi Sempozyumu Gerçekleşti

Marmara Üniversitesi'nde Kamu Diplomasisi Sempozyumu Gerçekleşti
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Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 'Dönüşüm Çağında Kamu Diplomasisi ve Türkiye' temalı sempozyumda, kamu diplomasisi üzerine çeşitli konular ele alındı. İki gün süren etkinlikte, akademisyenler çevrim içi sunumlar gerçekleştirdi.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesince, "Dönüşüm Çağında Kamu Diplomasisi ve Türkiye" temasıyla düzenlenen 1. Kamu Diplomasisi Sempozyumu, ikinci gün oturumlarının ardından tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteklediği ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu sempozyumun ikinci gününde, akademisyenler çevrim içi ortamda sunumlarını gerçekleştirdi.

Gün boyu devam eden panellerde, "Kamu Diplomasisi Konsepti ve Teorisi", "Kültürel Diplomasi", "Diaspora Diplomasisi", "Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Yayıncılık", "Dijital Diplomasi", "Çevre ve İklim Diplomasisi", "Bilim ve Spor Diplomasisi", "Ulus Markalama ve Marka Diplomasisi", "Kamu Diplomasisinde Bölgesel Analizler" ve "Kamu Diplomasisinde Yeni Yönelimler" konu başlıkları ele alındı.

"Dönüşüm Çağında Kamu Diplomasisi ve Türkiye" temasıyla düzenlenen sempozyumda iki gün boyunca 13 oturum düzenlendi.

Akademisyen, uzman ve araştırmacılar tarafından kamu diplomasisinin farklı yönlerinin incelendiği sempozyum, oturumların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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