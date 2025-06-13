Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Geleneksel Sanat Sergisi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Geleneksel Sanat Sergisi
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Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları geleneksel sanat eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, hüsnühat, ebru, çini ve diğer Türk İslam sanatları alanlarındaki eserleri içeriyor.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı geleneksel sanat eserlerinden oluşan sergi, sanatseverlerle buluştu.

Türk İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı bünyesindeki atölyelerde eğitim alan öğrenciler, hüsnühat, ebru, çini, hendesi tezyinat ve cami tezyinatı gibi alanlarda geliştirdikleri becerilerini hazırladıkları eserlerle sergileme fırsatı buldu.

Açılışta konuşan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Sefa Üstün, Türk İslam sanatları tarihi alanının, ilahiyat fakültelerinin önemli ve temel bölümlerinden biri olduğunu belirterek, kitabi bilgilerin bu sanatlarla görünür olduğunu söyledi ve sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Fakülte sergi salonunda 20 Haziran'a kadar gezilebilecek sergi, öğrencilere hem uygulamalı eğitimdeki kazanımlarını paylaşma hem de İslam sanatının estetik mirasını tanıtma imkanı sunuyor.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
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