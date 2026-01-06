Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

MARMARA'NIN BATISI İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) olarak esmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,