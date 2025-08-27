Marmara Depremi Sonrası Hasar Gören Bina Yıkılıyor

Marmara Depremi Sonrası Hasar Gören Bina Yıkılıyor
Güncelleme:
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ağır hasar gören bir binanın yıkımına başlandı. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başlatılan yıkım çalışmaları, güvenli yaşam alanları oluşturma amacı taşıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla yürütülen yıkım çalışmalarına destek veriliyor.

Bu kapsamda Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasında ağır hasar alan ve uzun süredir kullanım dışı olan yapı, güvenlik riski oluşturması nedeniyle Derince Kaymakamlığı tarafından tahliye edildi.

Aboneliklerin sonlandırılmasının ardından Derince Belediyesi tarafından yıkım kararı alınan bina için Büyükşehir Belediyesinden araç ve ekipman desteği talep edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yıkımın sorunsuz ilerlemesi için gerekli araç ve gereç desteğini sağladı. Yıkım işlemleri, kontrollü ve güvenlik önlemleri çerçevesinde devam ediyor.

Yıkım sırasında oluşan inşaat yıkıntı atıkları, çevreye zarar vermeden düzenli depolama alanlarına taşınıyor.

Kentteki riskli ve hasarlı yapıların ortadan kaldırılması yönündeki çalışmalara, ilçe belediyeleriyle koordinasyon içinde katkı sunulmaya devam edilecek.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
