Marmara Denizi'ndeki Deprem Riski Hakkında Uyarılar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin "Bunları olağan karşılamak gerekiyor çünkü Marmara Denizi'nin etrafında, özellikle Marmara'nın içerisinde kırılmayı bekleyen, bugün aktif olduğunu bildiğimiz ve her an 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip olan faylar var." dedi.

TRT Haber canlı yayınına telefonla katılarak Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tatar, Marmara Denizi'nin etrafındaki çok sayıdaki aktif faydan birinin de Gemlik fayı olduğunu söyledi.

Bu depremden sonra artçı sarsıntılar meydana gelebileceğine işaret eden Tatar, "Bunların hepsini olağan karşılamak gerekiyor çünkü Marmara Denizi'nin etrafında, özellikle Marmara'nın içerisinde kırılmayı bekleyen, bugün aktif olduğunu bildiğimiz ve her an 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip olan faylar var." diye konuştu.

Tatar, Marmara Bölgesi'nde hangi tarihte ve kaç büyüklüğünde deprem olacağının sorulmasının yerine depreme hazırlıklı olunmasının önemini vurguladı ve bu kapsamda devletin önemli çalışmalar yaptığını kaydetti.

Artçı sarsıntılar hissedildiğinde paniğe kapılmamak gerektiğini belirten Tatar, şöyle konuştu:

"Marmara Bölgesi, ülkemizin en yoğun aktif faylarının bulunduğu bölgelerden bir tanesi. Marmara'nın etrafını çevreleyen çok sayıda aktif fay var. Dolayısıyla bunlara artık alışmamız gerekiyor. Panik yapmak yerine hem bireysel olarak önlem almak hem de ciddi şekilde şehirlerimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşüm çok önemli hususlardan bir tanesi. Muhakkak riskli yapılarımızı çok hızlı şekilde dönüştürmemiz gerekiyor. Bu işin şakası yok."