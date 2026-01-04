Marmara Denizi'nde sürüklenen LPG gemisi kurtarıldı
Marmara Denizi'nde makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan BITIHI 2 isimli LPG gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir şekilde Tuzla Demir Sahası'na alındı.
Marmara Denizi Büyükada açıklarında, gündüz saatlerinde BITIHI 2 isimli LPG gemisi makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KURTARMA-9 römorkü bölgeye sevk edildi. Gemi, ekiplerin çalışmalarının ardından Tuzla Demir Sahası'nda emniyete alındı.
GEMİ TUZLA DEMİR SAHASI'NDA EMNİYETE ALINDI
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "BITIHI 2 isimli LPG gemisi, makine arızası sonucu Büyükada'ya doğru sürüklenmiş ve KURTARMA-9 Römorkörümüz müdahalesi sonucu karaya oturması engellenmiş olup, Tuzla Demir Sahası'na emniyetle demirletilmiştir" ifadeleri kullanıldı.