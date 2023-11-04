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Marmara Denizi'nde Rüzgar Nedeniyle Deniz Otobüsü Seferleri İptal Edildi

Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri yapılamıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok sefer iptal edildi.