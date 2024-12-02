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Marmara Denizi'nde Poyraz Fırtınası Deniz Ulaşımını Etkiledi

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Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımını olumsuz etkileyerek birçok balıkçı teknesinin seferlerini iptal etmesine ve büyük yük gemilerinin demirlemek zorunda kalmasına yol açtı. Meteoroloji, fırtınanın etkisinin devam edeceğini bildirdi.

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımını olumsuz etkilerken, kıyılarda şiddetli dalgalara neden oldu.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımını sekteye uğrattı. Şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle birçok balıkçı teknesi seferlerini iptal ederek limanlara döndü. Özellikle küçük balıkçı tekneleri olumsuz hava koşullarından etkilenirken, büyük yük gemileri Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı.

Tekirdağ sahilinde dalgaların boyu zaman zaman 3 metreyi bulurken, kıyı bölgelerinde dev dalgaların kara ile buluşması dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, poyraz fırtınasının bölgede etkisini bir süre daha sürdüreceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Balıkçılar ise poyraz sona erene kadar denize açılmayı planlamadıklarını ifade etti.

Marmara Denizi'nde Poyraz Fırtınası Deniz Ulaşımını Etkiledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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