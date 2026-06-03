Haberler

Tekirdağ'da plankton yoğunluğu yer yer denizin rengini değiştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında plankton yoğunluğunun artması nedeniyle deniz suyu turuncu ve kahverengi tonlarına büründü. Uzmanlar, sıcaklık artışına bağlı mevsimsel değişimlerin bu duruma yol açtığını belirtti.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında plankton yoğunluğunun artması nedeniyle deniz suyunda yer yer renk değişimi oldu.

Sahilin bazı kesimlerinde suyun turuncu ve kahverengi tonlarına bürünmesi vatandaşların dikkatini çekti.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte planktonların çoğalma dönemine girdiğini belirtti.

Bu durumun belirli dönemlerde görülebildiğini ifade eden Tecer, sıcaklık artışına bağlı olarak deniz ekosisteminde mevsimsel değişimlerin yaşandığını söyledi.

Planktonların çoğalma sürecinde yoğunluklarının arttığını aktaran Tecer, plankton türlerine bağlı olarak deniz suyunun turuncu, kahverengi ve benzeri tonlarda renk değişimi gösterebildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

Trump'tan kritik nükleer mesajı! Hamaney detayı büyük ses getirecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! 'Kurultayda para dağıttım' demişti

"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi karıştıran görevlendirme
Tedesco ilk transferini Fener'den istiyor! Aklı yıldız isimde kalmış

İlk transferini Fener'den yapıyor! Taraftar bu işe ne diyecek
Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti

Babacan da topa girdi

Herkes onu konuşuyor! Tayfur Bingöl'ün yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu

Ünlü ismin yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu
Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek

Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar!

Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı

Sessiz tehlike bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı

AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı