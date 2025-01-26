Marmara Denizi'nde Müsilaj Problemi Yeniden Baş Gösterdi

Marmara Denizi'nde yer alan Adalar ilçesinde "deniz salyası" olarak da bilinen müsilaj yeniden görülmeye başlandı.

İstanbul'a en yakın ada olarak bilinen Kınalıada'nın limanında ve teknelerin bağlı bulunduğu balıkçı barınaklarında yoğunlaşan müsilajın yaklaşık 2 haftadır gittikçe arttığı gözlemleniyor.

Çevre sakinleri, adalarında hızla çoğalan ve turizmi tehdit eden müsilaj için yetkililerin acil önlem almasını talep ediyor.

Adada esnaflık yapan Kenan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsilajdaki artışı deniz kirliliğine bağladıklarını söyledi.

Yıldırım, "Daha önceden vardı. Bir haftadan beri daha da çok artmaya başladı. Özellikle lodoslu havalarda üste çıktığı için deniz yüzeyinde daha çok görülüyor." dedi.

Müsilajın temel sebebinin insan kaynaklı kirlilik olduğunu dile getiren Yıldırım, moloz, çöp ve diğer atıkların denize atılmasının bu sorunu tetiklediğini kaydetti.

Yıldırım, insanların denize gereken özeni göstermediğini anlatarak, deniz salyasının gelecekte daha da yayılabileceğine dikkati çekti.

"Özellikle yazın turizm için ciddi bir tehlike"

Cemil Yıldız ise müsilajın insan kaynaklı kirlilikten dolayı oluştuğunu belirterek, "Denizi çok pisletiyoruz. Müsilaj, özellikle yazın turizm için ciddi bir tehlike. İnşallah sezon sonuna kadar gider, millet burada rahat nefes alır." diye konuştu.

Adada 53 yıldır yaşayan Kemal Çağlayan ise müsilajın temizlenmesinin ardından yeniden ortaya çıktığını söyledi. Çağlayan, bu nedenle balık yemeye çekindiğini anlattı.

"Denize de giremezsiniz"

Kafe işletmecisi Yaşar Aydoğan da "Balıkçı arkadaşlar müsilajın ağlara takıldığını anlatıyorlardı. Ben Heybeliadalıyım. Adanın iskelesi de olduğu gibi müsilaj. Üç sene önce vardı, bitti derken yeniden başladı. Müsilaj pislikten, kirlilikten başladı. Bu iyi bir şey değil. Çünkü balıklar ve canlılar ölüyor. Denize de giremezsiniz." ifadelerini kullandı.