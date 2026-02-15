Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiliyor.

Balıkçılar, lodos nedeniyle bugün denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, lodosun etkisini çarşamba günü yitirmesi bekleniyor.