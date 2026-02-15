Haberler

Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Güncelleme:
Tekirdağ açıklarında etkili olan lodos nedeniyle birçok şilep ve tanker demirledi, balıkçılar da denize açılamadı.

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiliyor.

Balıkçılar, lodos nedeniyle bugün denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, lodosun etkisini çarşamba günü yitirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
