Avcılar'da dalgalar mendireği aştı, balıkçı barınağı su içinde kaldı

Avcılar'da etkili olan fırtına nedeniyle dalgalar, kayalıkları aşarak balıkçı barınağına ulaştı. Balıkçılar, önceki fırtınada batan teknelerin ardından yeni dalgalarla mücadele ediyor.

Marmara Denizi'nde fırtına etkili olurken, Avcılar'da dalga mendirekteki kayalıkları aşarak balıkçı barınağına kadar ulaştı. 5 gün öncede fırtına nedeniyle aynı yerde 8 tekne battı.

Avcılar'da fırtına dalgaların yaklaşık 5 metre yükselmesine neden oldu. Avcılar Balıkçı Barınağı'ndaki kayalıkları aşan dalgalar nedeniyle balıkçılar tekne ve sandallarını kurtarmaya çalıştı. Dalgalar, mendirek ile barınak arasındaki bölümü göle çevirdi.

'BİRKAÇ GÜN ÖNCEDE 8 TEKNE BATTI'

Balıkçı Hasan Taşkıran, "Birkaç gün önceki fırtınada 8 tekne battı veya zarar gördü. Bugünkü durumu henüz bilemiyoruz" dedi.

