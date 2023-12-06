Marmara Denizi'nde Deprem Öncesi Duman Yükseldi

Marmara Denizi'nde Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden 7 dakika önce, Mudanya ilçesi açıklarında denizden duman yükseldiği görüldü. Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Engin Er, aktif fay hattının bulunduğu Marmara Denizi'nde sürekli gaz çıkışı gerçekleştiğini ve bunun normal olduğunu belirtti.

Merkez üssü Mudanya olan 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde depremin ardından tedbir gereği boşaltılan Mudanya Belediyesi Ana Hizmet Binasının depreme dayanıklılığı konusunda test ve incelemeler başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş kurum tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılacak test ve incelemeler sonucunda çıkacak raporun ardından gerekli işlemler yapılacak.

Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe, İmar ve Şehircilik Müdürü Cihan Cengiz, Fen İşleri Müdürü Sadık Sadıkoğlu, Kentsel Tasarım Müdürü Cemile Öztürk, Yapı Kontrol Müdürü Sevgi Semerci'nin de hazır bulunduğu yüzeysel inceleme çalışmalarına katılan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Gerek Mudanya, gerekse de Marmara Bölgesi merkezli artçı sarsıntılar devam ediyor. Muhtemel bir felaketi en az hasarla atlatmak için tüm ekiplerimizle hazır haldeyiz. Önceliğimiz, belediye çalışanlarının ve işlemler için belediyemize gelmek zorunda kalan Mudanyalı hemşehrilerimizin güvenliğini sağlamak. Bu sebeple ana binamızda bulunan birimlerimizi, belediyemizin diğer ek hizmet binalarına yerleştirdik. Depreme karşı dirençli ve güvenli bir kent oluşturmayı hedefliyoruz. Hepimize tekrar geçmiş olsun" diye konuştu.