Marmara Denizi İçin Fırtına Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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