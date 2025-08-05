Marmara Denizi İçin Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel