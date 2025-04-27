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Marmara'da Şiddetli Poyraz Fırtınası Etkili

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Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli Poyraz fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara neden olurken, sahil kesimlerinde dalga boyu zaman zaman 3 metreyi aştı. Balıkçılar ve vatandaşlar olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı.

Marmara'da şiddetli poyraz etkili oluyor

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli Poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden olurken, sahil kesimlerinde de dalga boyu zaman zaman 3 metreyi aştı.

Tekirdağ başta olmak üzere Marmara kıyılarında sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran Poyraz fırtınası, balıkçı teknelerinin limanlardan çıkmasına engel oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı yük gemileri ise açıkta demir atarak beklemeye geçti. Sahil şeridinde dev dalgalar oluşurken, vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle sahil bantlarından uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Yetkililer, Poyrazın zaman zaman saatte 60 kilometreyi bulan hızla estiğini, deniz ulaşımı ve küçük tekne sahiplerinin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji yetkilileri, Poyrazın etkisinin akşam saatlerine kadar süreceğini, zaman zaman kısa süreli fırtınaya dönüşebileceğini açıkladı. Balıkçılar ve sahil kesimindeki vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyarıldı.

Gaziköy Muhtarı Ali Altıntaş'ta zaman oluşan şiddetli fırtınadan dolayı suların mahallenin dibine kadar geldiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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