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Marmara'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: AFAD Açıklama Yaptı

Marmara'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: AFAD Açıklama Yaptı
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AFAD, Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin İstanbul ve çevresinde yoğun şekilde hissedildiğini duyurdu. Deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı, şu an için can kaybı veya yıkım bildirimi yok.

( ANKARA ) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi, Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir illerinde yoğun şekilde hissedildiğini, deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığını ve şu ana kadar can kaybı veya yıkım bildirimi olmadığını duyurdu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından saat 14.25'te yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir illerimizde yoğun şekilde hissedilmiştir.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup tüm afet grupları temsilcileri AFAD Başkanlık, Afet ve Acil Durum Merkezi'nde toplanmıştır.

İlgili kurumlarımız tarafından yapılan saha taramaları ve 112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla, herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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