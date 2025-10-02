Haberler

Marmara Bölgesi'ne Kuvvetli Yağış Uyarısı

Marmara Bölgesi'ne Kuvvetli Yağış Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin batısında bu akşam başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artırarak kuvvetli hale geleceğini bildirdi. Yetkililer, sel, su baskını ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısında kuvvetli (21-60 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer, kuvvetli güneyli rüzgar ve fırtına (40-60 km/sa yer yer hamleli 70km/sa) ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

Tüm gemilerle irtibat kesildi, aktivistler açlık grevine başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Köşk'ü satın alan kişi belli oldu

Boğaz'ın en değerlisi! Tarihi Beyaz Köşk'ü satın alan kişi belli oldu
2 çocuk annesi kadın dolaba asılı halde bulundu

2 çocuk annesi kadın dolaba asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.