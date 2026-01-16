Haberler

Meteorolojiden Marmara Bölgesi için soğuk hava uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nin bu akşamdan itibaren soğuk havanın etkisine gireceğini ve vatandaşları buzlanma ve dona karşı uyardı. Soğuk havanın, 22 Ocak'a kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nin bu akşamdan itibaren soğuk havanın etkisine gireceğini belirterek, vatandaşları buzlanma ve dona karşı uyardı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölgenin akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesinin beklendiği belirtildi.

Soğuk havanın, 22 Ocak Perşembe gününe kadar etkisini sürdürmesinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu süreçte Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli, yer yer orta kuvvette buzlanma ve don olaylarının görülmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşlar ve ilgili kurumlardan, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

