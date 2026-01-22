Trakya'da sağanak etkili oluyor

Haberler

Güncelleme:
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışlar, hayatı olumsuz etkiliyor. Su birikintileri oluşan cadde ve sokaklar, vatandaşların yağmurdan korunma çabalarıyla doldu. Hava sıcaklıkları ise 4-6 derece arasında ölçülüyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de sabah başlayan sağanak, zaman zaman şiddetini artırıyor.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, durak ve iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi. Bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde sabahtan itibaren zaman zaman etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da ise sağanağın aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
