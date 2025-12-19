Ankara'da marketten içki çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Başkentte bir marketten alkol çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık eylemi güvenlik kameralarıyla tespit edildi.
Çankaya ilçesindeki marketten alkol çalınmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı S.A.H, E.S.S. ve İ.S'nin gerçekleştirdiğini belirledi.
Şüpheliler, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.