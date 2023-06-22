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Marketten aldığı sucuğun içinden kurtçuk çıktı

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Elazığ'da bir vatandaş, marketten alıp eve getirdiği sucukları tavada kızartmaya başlayınca, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sucuğun içinden kurtçukların çıktığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Marketten aldığı sucuğun içinden kurtçuk çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir vatandaş, marketten alıp eve getirdiği sucukları tavada kızartmaya başlayınca, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sucuğun içinden kurtçukların çıktığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.

İddiaya göre, merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir marketten sucuk alan vatandaş, eve gelip sucukları tavaya yerleştirerek pişirmeye başladı. Sucukların üzerinde beyaz lekeler gören vatandaş, ürüne yakından baktığında neye uğradığını şaşırdı. Sucukların üzerinde kurtçukların olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti.

Vatandaş, yetkililerin denetimleri arttırması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

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