Piyasa değeri 1 milyon lira olan ürünleri farklı marketlere girerek çalan 5 şüpheli yakalandı. İstanbul'un 3 farklı ilçesinde marketlere girip piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan alkol ve sigaraları çalan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soygun anları marketteki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Marketlere girip piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan alkol ve sigara çaldılar

Piyasa değeri 1 milyon lira olan ürünleri farklı marketlere girerek çalan 5 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un 3 farklı ilçesinde marketlere girip piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan alkol ve sigaraları çalan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soygun anları marketteki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde farklı zamanlarda marketlere giren hırsızlar, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan alkol ve sigara çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin marketteki soygun anları marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin ayrıca plaka hırsızlığı da yaptıkları öğrenilirken konuyla ilgili Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlenirken şüpheliler, olayda kullandıkları araçla birlikte yakalandı. Baran Y. (21), Uğur S. (25), Muhammed H. (17), Tuncay Ariz ve Aydın D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızların marketin önüne araçla geldikleri görüldü. Marketin kepengini söken hırsızlar, kapıyı da kırarak markete girip dakikalar içerisinde alkol ve sigaraları market arabasına yüklediği kaydedildi.