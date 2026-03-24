Alkollü iş yeri sahibinin tartıştığı müşteriyi öldürdüğü anlar kamerada

Alkollü iş yeri sahibinin tartıştığı müşteriyi öldürdüğü anlar kamerada
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markette yaşanan tartışma sonucunda Hakan Kılıç, müşterisi Hasan Şimşek'i tabancayla vurarak öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve Kılıç ile babası tutuklandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı müşterisi Hasan Şimşek'i (19) tabancayla öldüren market sahibinin oğlu Hakan Kılıç ile babası Resul Kılıç tutuklandı. Cinayet anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Mart saat 20.00 sıralarında Manavgat'ın Aşağıpazarcı Mahallesi 1064 Sokak'taki bir markette meydana geldi. İş yeri sahibinin oğlu Hakan Kılıç ile aynı zamanda arkadaşı olan müşterisi Hasan Şimşek arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kılıç, Şimşek'i tabanca ile vurdu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde, Hasan Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Hakan Kılıç olayda kullandığı tabancayla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde, Kılıç'ın 3.87 promil alkollü olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Hakan Kılıç işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinde, kendisine olan borcunu istediğinde Şimşek'in "Alabilirsen al" dediğini, bunun üzerine aralarında çıkan tartışma sırasında tabancanın ateş aldığını öne sürdü. Kılıç işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakan Kılıç'ın babası, market sahibi Resul Kılıç da savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde oğlunun evdeki tabancayı markete götürdüğünden haberdar olmadığını söyleyen Resul Kılıç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, cinayet anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Hakan Kılıç'ın Hasan Şimşek'in boynuna sarılıp tabancayı ateşlediği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar

Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı

Savaşın etkisi büyüyor! İran'dan şok Türkiye kararı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı

Tutuklanan İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
Tartışma yaratan kare! Ne yapıyorsun Osimhen

Taraftarı ikiye bölen kare!
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
Alaattin Kadayıfçıoğlu nerdeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler

Neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
Tartışma yaratan kare! Ne yapıyorsun Osimhen

Taraftarı ikiye bölen kare!
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba

Kuyumcularda altın kalmadı! Cama asılan yazı bomba

Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Trump "İran'ı vuralım" diyen ismi ilk kez açıkladı! Bilanço ağırlaştı