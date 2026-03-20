Antalya'da market sahibi ile müşterinin silahlı kavgasında 1 kişi öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tartıştığı müşteriyi tabancayla öldürdüğü iddia edilen market sahibi gözaltına alındı.

Aşağı Pazarcı Mahallesi 1088 Sokak'taki bir markette Hakan K. ile müşteri Hasan Şimşek (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işletmeci Hakan K. yanındaki tabancayla Şimşek'e ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 19 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Şimşek'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şüpheli Hakan K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.