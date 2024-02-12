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Market sahibi bıçaklı saldırıya uğradı

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Bursa İnegöl'de market sahibi Emrah Özbudak, yüksek sesle konuştukları için uyardığı 3 gencin bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Özbudak yaralandı ve şüpheliler polis tarafından yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde market sahibi Emrah Özbudak'ın (30), yüksek sesle konuştukları gerekçesiyle uyardığı yaşları 14-16 arasında değişen 3 gencin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bıçak darbesiyle yaralanan Özbudak tedavi altına alınırken, şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde faaliyet gösteren markette meydana geldi. Market sahibi eski polis memuru Emrah Özbudak, iddiaya göre iş yerinin bulunduğu cadde üzerinde yüksek sesle konuşan 3 genci, gürültü yapmamaları konusunda uyardı. Kendilerini uyaran Özbudak'a öfkelenen T.Y. (14), ağabeyi Y.Y. (15) ve arkadaşı O.B.A. (16), markete gelerek Özbudak'a sopa ve bıçakla saldırdı. Kavga sırasında iddiaya göre T.Y., elindeki bıçakla Emrah Özbudak'ı karnından 3 kez yaraladı. Özbudak, kanlar içinde yere yığıldı. Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Özbudak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli 3 genci sokak üzerinde yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Saldırı 3.Sayfa Güncel Haberler

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