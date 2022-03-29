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Mariupol'den tahliyeler devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, sivillerin Ukrayna'nın Mariupol kentinden tahliyeleri de sürüyor.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, sivillerin Ukrayna'nın Mariupol kentinden tahliyeleri de sürüyor.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, sivillerin bölgeden tahliyeleri için de çalışmalar yürütülüyor. Ukrayna'nın Rus saldırılarından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Mariupol kentinde bugün de sivilleri taşıyan 34 otobüsten oluşan konvoy, Mariupol'den Berdyansk'a doğru yola çıktı. Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Otobüslerden oluşan yeni konvoy binlerce Mariupol vatandaşının beklediği Berdyansk'a doğru yola çıktı ve akşam saatlerinde yerine ulaşacak. Ancak güvenlik sebebiyle tahliye yarın sabah devam edecek. Bu zamana kadar 75 bin kişi Zaporijya'ya tahliye edildi ve ilk yardım, gıda, tıbbi malzemeler, konaklama gibi yardımlar yapıldı. Zaporijya Valiliği'ne, Belediye Başkanlığı'na, insanları kurtaran organizatörlere ve şoförlere teşekkür ederiz. Birlikte ülkemizi kurtaracağız ve zafere gideceğiz" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/ İHA)

Mariupol'den tahliyeler devam ediyor

Mariupol'den tahliyeler devam ediyor

Mariupol'den tahliyeler devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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