Marine Le Pen'in Yolsuzluk Kararına İtiraz Duruşması 8 Eylül'de

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da yolsuzluktan suçlu bulunan Marine Le Pen'in karara itiraz duruşması Paris Temyiz Mahkemesi'nde 8 Eylül'de başlayacak. Le Pen, 5 yıl siyasi yasak ve hapis cezasına çarptırılmıştı.

Fransa'da yolsuzluktan suçlu bulunan siyasetçi Marine Le Pen'in karara itirazına ilişkin duruşmanın 8 Eylül'de başlayacağı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Paris Temyiz Mahkemesi, yolsuzluktan suçlu bulunan ve 5 yıl seçim yasağı getirilen Ulusal Birlik Partisinin (RN) önde gelen ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için favori gösterilen ismi Marine Le Pen'in karara itirazına ilişkin duruşmanın 8 Eylül'de başlayacağını açıkladı.

Fransız siyasetçi Marine Le Pen, hakkında verilen 5 yıllık siyasi yasak kararına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) geçici tedbir talebi başvurusunda bulunmuş, AİHM bu talebi 9 Temmuz'da reddetmişti.

Olay

Le Pen'in, Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta 5 yıl siyasi yasak getirilmesine, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
Juventus'tan Victor Osimhen kararı

Günün sürpriz gelişmesi: Transferden tamamen vazgeçtiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'in Rodrygo için beklediği dev bonservis belli oldu

Büyük sürpriz! Real Madrid 90 milyon euro bedelle satışa koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.