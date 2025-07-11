Marine Le Pen'in Yolsuzluk Kararına İtiraz Duruşması 8 Eylül'de

Fransa'da yolsuzluktan suçlu bulunan siyasetçi Marine Le Pen'in karara itirazına ilişkin duruşmanın 8 Eylül'de başlayacağı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Paris Temyiz Mahkemesi, yolsuzluktan suçlu bulunan ve 5 yıl seçim yasağı getirilen Ulusal Birlik Partisinin (RN) önde gelen ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için favori gösterilen ismi Marine Le Pen'in karara itirazına ilişkin duruşmanın 8 Eylül'de başlayacağını açıkladı.

Fransız siyasetçi Marine Le Pen, hakkında verilen 5 yıllık siyasi yasak kararına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) geçici tedbir talebi başvurusunda bulunmuş, AİHM bu talebi 9 Temmuz'da reddetmişti.

Olay

Le Pen'in, Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta 5 yıl siyasi yasak getirilmesine, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.