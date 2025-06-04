Marine Le Pen'in İtirazı Mahkeme Tarafından Reddedildi

Marine Le Pen'in İtirazı Mahkeme Tarafından Reddedildi
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Fransa'da mahkeme, yolsuzluktan suçlu bulunan Marine Le Pen'in Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden men edilmesine ilişkin itirazını reddetti. Mahkeme, yolsuzluk nedeniyle Le Pen'in 5 yıl siyasi yasak aldığını ve bu durumun otomatik olarak meclis üyeliğinden men edilmesini gerektirdiğini belirtti. Le Pen, kararı Danıştay'a taşıma hakkına sahip.

Fransa'da mahkeme, yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden de men edilen siyasetçi Marine Le Pen'in karara itirazını reddetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Lille İdari Mahkemesi aşırı sağcı Le Pen'in itirazına ilişkin davada kararını açıkladı.

Mahkeme, yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından Pas-de-Calais il meclisi üyeliğinden men edilen Le Pen'in itirazını reddetti.

Mahkeme kararında, yasaların Le Pen'in yolsuzluk nedeniyle aldığı 5 yıllık seçim yasağının otomatik olarak il meclis üyeliğinden de men edilmesini gerektirdiği belirtildi.

Le Pen, Lille İdari Mahkemesinin kararını bir ay içinde Danıştaya taşıyabilir.

2021 yılında Pas-de-Calais il meclisi üyesi seçilen Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından 18 Nisan'da meclis üyeliğinden men edilmişti.

Olay

Le Pen'in, Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta 5 yıl siyasi yasak getirilmesine; 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
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