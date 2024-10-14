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Marella Discovery Kruvaziyeri Marmaris'e Geldi

Marella Discovery Kruvaziyeri Marmaris'e Geldi
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Malta bayraklı Marella Discovery adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. 1801 yolcu ve 753 personel ile Santorini'den gelen gemi, Marmaris'te turistik alanları ziyaret eden yolcuları için ana liman hizmeti sunarak konaklama imkanı sağladı.

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Santorini Adası'ndan gelen ve Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1801 yolcu ve 753 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı sahilini gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

Bazı turistler Dalyan Kaunos turuna katıldı.

Marmaris Cruise Port'tan "ana liman" hizmeti alan gemiden ayrılan yolcular, ilçedeki otellerde bir hafta konaklayacak. Marmaris'ten çok sayıda yolcu, bir sonraki tura katılmak üzere gemiye binecek.

"Marella Discovery"nin, gece saatlerinde demir alarak Limasol Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

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