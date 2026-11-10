Mardin Yeşilli'de park halindeki minibüste yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi

Mardin Yeşilli'de park halindeki minibüste yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin'in Yeşilli ilçesine bağlı Koyunlu Mahallesi'nde park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.
Mardin'in Yeşilli ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırsal Koyunlu Mahallesi'nde park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA