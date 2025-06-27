Mardin ve Kudüs: Kardeş Şehirlerin Derin Bağları

Mardin'de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, birbirlerine benzeyen Mardin ve Kudüs konuşuldu.

YÖK'ün ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında Tarihi Kasımiye Medresesi'nde "Ruhları Kardeş Şehirler Mardin ve Kudüs" programı düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, gazetecilere, YÖK'ün son yıllarda üniversitelerin halkla buluşması konusunda oldukça önemli adımlar attığını söyledi.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinde farklı alanlarda üniversite-halk buluşmaları düzenlendiğini, Mardin'de de tarihi medresede şehrin ruhuna uygun şekilde Mardin-Kudüs ilişkisini anlattıklarını belirten Özcoşar, "21. Yüzyılın ilk çeyreğinde hayatın akışına dair siyasi, sosyal, ekonomik hangi değerlendirmeyi yaparsak yapalım, küresel çapta işin içinde mutlaka bir Filistin, Kudüs, Gazze faktörü olacak, hayatın akışı tarihin gidişi tam olarak bunu ortaya koyuyor." dedi.

Kudüs ile Mardin'in derin tarihi bağları olan iki şehir olduğunu vurgulayan Özcoşar, şunları söyledi:

"Mardin'in bu yönden ayrıcalıklı özelliği olduğunu düşünüyorum. Mardin, ruhunu, ilhamını, fiziksel yapısını tamamen Kudüs'ten alan, Kudüs'ü yönetmiş Artukluların eliyle kurulan bir şehir. Dolayısıyla Mardin'in bu noktada ayrı bir özelliği, ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple bugün de Kudüs-Mardin ilişkisini ortaya koyacak bir konuyla başladık çalışmaya. Kudüs aslında tarih boyunca farklı dinlerin bir arada yaşadığı bir selamet, bir barış şehri, tıpkı şu an Mardin'in olduğu gibi. Dolayısıyla Kudüs'ün de Mardin gibi selamet şehrine dönüşmesine yönelik uluslararası bir çaba gerekiyor. Biz burada Kudüs ve Mardin'i anlatırken salt tarihsel bir geçmişten bahsetmeyeceğiz, aynı zamanda Kudüs merkezli küresel barış vurgusu yapacağız. Bence şu an insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden birini de bu oluşturuyor."

Özcoşar, daha sonra katılımcılara "Mardin ve Kudüs" konulu sunum yaptı.