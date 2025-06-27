Mardin ve Kudüs: Kardeş Şehirlerin Derin Bağları

Mardin ve Kudüs: Kardeş Şehirlerin Derin Bağları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de düzenlenen etkinlikte Mardin ve Kudüs'ün tarihi ilişkileri tartışıldı. YÖK ve Mardin Artuklu Üniversitesi işbirliğiyle yapılan 'Ruhları Kardeş Şehirler Mardin ve Kudüs' programında, iki şehrin kültürel ve sosyal bağları ele alındı.

Mardin'de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, birbirlerine benzeyen Mardin ve Kudüs konuşuldu.

YÖK'ün ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında Tarihi Kasımiye Medresesi'nde "Ruhları Kardeş Şehirler Mardin ve Kudüs" programı düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, gazetecilere, YÖK'ün son yıllarda üniversitelerin halkla buluşması konusunda oldukça önemli adımlar attığını söyledi.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinde farklı alanlarda üniversite-halk buluşmaları düzenlendiğini, Mardin'de de tarihi medresede şehrin ruhuna uygun şekilde Mardin-Kudüs ilişkisini anlattıklarını belirten Özcoşar, "21. Yüzyılın ilk çeyreğinde hayatın akışına dair siyasi, sosyal, ekonomik hangi değerlendirmeyi yaparsak yapalım, küresel çapta işin içinde mutlaka bir Filistin, Kudüs, Gazze faktörü olacak, hayatın akışı tarihin gidişi tam olarak bunu ortaya koyuyor." dedi.

Kudüs ile Mardin'in derin tarihi bağları olan iki şehir olduğunu vurgulayan Özcoşar, şunları söyledi:

"Mardin'in bu yönden ayrıcalıklı özelliği olduğunu düşünüyorum. Mardin, ruhunu, ilhamını, fiziksel yapısını tamamen Kudüs'ten alan, Kudüs'ü yönetmiş Artukluların eliyle kurulan bir şehir. Dolayısıyla Mardin'in bu noktada ayrı bir özelliği, ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple bugün de Kudüs-Mardin ilişkisini ortaya koyacak bir konuyla başladık çalışmaya. Kudüs aslında tarih boyunca farklı dinlerin bir arada yaşadığı bir selamet, bir barış şehri, tıpkı şu an Mardin'in olduğu gibi. Dolayısıyla Kudüs'ün de Mardin gibi selamet şehrine dönüşmesine yönelik uluslararası bir çaba gerekiyor. Biz burada Kudüs ve Mardin'i anlatırken salt tarihsel bir geçmişten bahsetmeyeceğiz, aynı zamanda Kudüs merkezli küresel barış vurgusu yapacağız. Bence şu an insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden birini de bu oluşturuyor."

Özcoşar, daha sonra katılımcılara "Mardin ve Kudüs" konulu sunum yaptı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD'den telefon aldık

Bakan Fidan ilk kez açıkladı: O gece telefon aldık
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
İBB soruşturmasında iki isim daha tahliye edildi

İBB soruşturmasında iki isme tahliye!
Trump'tan İran'ın dini lideri Hamaney'e: Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım

Hamaney, Trump'ı küplere bindirdi: Seni çirkin bir ölümden kurtardım
Tartışma yaratan görüntü! 'Umarım gerçek değildir' yorumları yapılıyor

Tartışma yaratan görüntü! "Umarım gerçek değildir" yorumları yapılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum'da hayrete düşüren hesap! Lüks araba parasını restorana bıraktı

Bodrum'da hayrete düşüren hesap! Lüks araba parasını restorana bıraktı
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Hadergjonaj, İran'a transferini savaş nedeniyle iptal etti

Süper Lig'in yıldızı, İran'daki savaş nedeniyle transferini iptal etti
Kız istedi gözaltına alındı! Bu görüntünün faturası ağır oldu

Kız istedi, gözaltına alındı! Müstakbel damada ağır fatura
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.