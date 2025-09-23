Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Muhtarlarla İstişare Toplantısı Düzenledi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mazıdağı ilçesindeki muhtarlarla İstişare Toplantısında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, Mazıdağı ilçesinde düzenlenen "Mahalle Muhtarları ile İstişare Toplantısı"nda muhtarlarla buluştu.

Mazıdağı Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıda, muhtarlar söz alarak mahallelerine ilişkin talep, öneri ve sorunlarını dile getirdi.

Vali Akkoyun, toplantıda muhtarları dinleyerek, dile getirilen konuların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlara, daire başkanlarına gerekli talimatları verdi.

Muhtarlarla her ilçede istişare toplantısı düzenleyerek bir araya geldiklerini ifade eden Vali Akkoyun, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız, mahallelerimizin nabzını tutan, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini en iyi bilen kişiler olarak bizler için çok kıymetlidir. Sizlerin dile getirdiği her bir talep, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak adına büyük önem taşımaktadır. Bugün burada sizleri dinlemek, sorunlarınıza çözüm üretmek ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmak için bir aradayız. İlgili kurumlarımızla koordinasyon içinde, dile getirilen tüm konuların takipçisi olacağız. Amacımız, vatandaşlarımızın huzur ve refahını en üst seviyeye çıkarmaktır."

Toplantıya, Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, daire başkanları ve muhtarlar katıldı.