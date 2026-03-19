Mardin Valisi Akkoyun'un Ramazan Bayramı mesajı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Akkoyun, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan mübarek ramazan ayını geride bırakarak bayram sevincini ve coşkusunu gönüllerinde hissettiklerini belirtti.

Ramazan Bayramı'nın, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendiği müstesna ve mübarek bir gün olduğunun altını çizen Akkoyun, "Sevinçleri paylaşmak, gönüllerdeki kırgınlıkları kaldırmak, komşularımızı, büyüklerimizi ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi ziyaret etmek, mahzun gönülleri sevindirmek, öksüz ve yetimlerin tebessümüne vesile olmak, bayram günlerinde her zamankinden daha fazla anlam kazanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayattaki kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum. Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için, yolculuk yapacak tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını önemle hatırlatmak istiyorum. Sevdiklerimize sağlıkla kavuşmak, bayramın huzurunu doyasıya yaşamak için lütfen dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle, Mardinli hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın hepimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA / Beşir Şavur
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş

12 ülkeden İran'a çağrı! Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

Otomotiv devi kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
''Galatasaray'ı 10-0 yenebilirdik'' diyen Ekitike'ye cevap gecikmedi

''G.Saray'ı 10-0 yenebilirdik'' diyen Ekitike'ye cevap gecikmedi
İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle

Kriz büyüyor! İran'dan dünyanın kilit noktası için yeni hamle
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor
Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İşte istenen ceza

Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçan Kayserili: İşte istenen ceza
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz

10 yıl ceza yiyen cinayet sanığından inanılmaz sözler