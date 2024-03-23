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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Midyat'ta İftar Programına Katıldı

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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Midyat ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Vali Akkoyun, bir düğün salonunda yapılan iftar programında, ramazan ayının küskünlüklerin son bulduğu, bağışlamanın ve bağışlanmanın arttığı, paylaşmanın öneminin anlaşıldığı, iyilik ve güzelliklerin çoğaldığı rahmet ve mağfiret ayı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin geliştiğini, kalkındığını ve büyüdüğünü kaydeden Akkoyun, "Bu gelişmeler huzur ve barış ortamında gelişiyor. İnşallah Mardin'imiz de Midyat'ımız da bu huzur ve kardeşlik ortamında gelişmesini hızlandıracaktır." dedi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de, "Sandık başına giderken kimlik siyasetinden ziyade adayların vizyonuna, projelerine, vaatlerine bakarak oy kullanmanızı istirham ediyorum. Bizler hiçbir zaman kimlik siyaseti yapmadık. Herkese eşit mesafede davrandık. Bundan sonra da inşallah projelerimizi hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, sivil toplum kuruluş temsilcileri, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Tuncay Akkoyun Mardin Güncel Haberler

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