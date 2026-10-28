Mardin Valisi Akkoyun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akkoyun, mesajında milletin istiklal ve istikbal yolunda verdiği kutlu mücadelenin milli egemenlikle taçlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünü kutlamanın onuru ve gururu içerisinde olduklarını belirtti.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bundan 103 yıl önce ecdadımız büyük zaferle tarih yazdığı istiklal mücadelesini Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Bizler de bugün tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve beraberlik ruhuyla bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkarak, ülkemizi, eğitim, kültür, sağlık, ulaşım, enerji, savunma sanayi, tarım ve ekonomi alanlarında attığımız adımlarla geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz. Bulunduğu coğrafyada söz sahibi olan, adaletin, huzurun ve umudun adı 'Büyük ve Güçlü Türkiye' için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında 'Tam Bağımsız Türkiye' için istikrarlı mücadelemiz kutlu hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyecektir. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler diliyorum. Aziz milletimizin ve tüm hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."

Kaynak: AA